Cara scuola ma quanto mi costi Una stangata il ritorno in classe

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e con esso torna puntuale il consueto dilemma per le famiglie lucchesi con almeno un figlio in età scolare: come affrontare la spesa per il materiale didattico necessario per affrontare ilin? La situazione è stata aggravata negli ultimi due anni dagli aumenti record dei prezzi registrati dopo i forti rincari avvenuti a partire dal 2022 quando l’inflazione è tornata a salire a ritmo vertiginoso. Un cambiamento economico che a cascata si è abbattuto sui produttori prima e sui consumatori dopo, i quali, a parità di salario, hanno assistito alla diminuzione del proprio potere di acquisto. L’anno scolastico ’24/25 non farà eccezione e già si prevede che segnerà un’ulteriore impennata del costo del materiale scolastico, a partire dai libri di testo, ma che non risparmierà nemmeno i listini di zaini, diari e astucci.