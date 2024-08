Basket femminile l’Italia Under 16 si arrende alla Finlandia nella semifinale europea

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si fermano inle azzurrine nell’Europeo16 diin corso di svolgimento a Miskolc in Ungheria.di coach Lucchesi è stata sconfitta dper 61-52 al termine di una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, dove le azzurre sono crollate, segnando solo otto punti. Adessosi giocherà la finale per il bronzo con la perdente dell’altratra Francia e Spagna. Non è bastata la doppia doppia di Marianna Zanetti (16 punti e 11 rimbalzi). In doppia cifra ha chiuso anche Isabel Mohamud Mohamed Hassan con 11 punti. Per lale migliori sono state Emilia Helasuo e Alina Nikkila, rispettivamente con 12 e 11 punti. Dopo un buon avvio della, le azzurre hanno reagito, con il tabellone cheprima sirena segna il pari sul 12-12.