Atp Winston-Salem 2024 | tutto facile per Sonego che batte Goffin e vola in finale

(Di venerdì 23 agosto 2024) LorenzoDavidnella semidell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Partita di livello per l’azzurro, che non concede spazio al belga, apparso invece sottotono: ne esce un successo in due set per 6-3 6-2 in circa un’ora e un quarto di gioco. Oraaffronterà inil vincente tra Carreno Busta e Michelsen. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV CRONACA – Parte bene l’azzurro, che nonostante qualche sbavatura trova delle seconde importanti, tenendo il servizio. Non solo, Lorenzo è subito aggressivo in risposta, si porta sul 15-30 e beneficia di un doppio fallo e di un ulteriore errore di, trovando l’immediato break, subito confermato (3-0).