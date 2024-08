Al Maschio Angioino il grande spettacolo di Amanapoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024)2024: Le Magiche Note di Napoli Rivivono alPresentato e patrocinato dal Comune di Napoli, nella splendida e antichissima cornice del cortile del Castello, si terrà nuovamente l’evento. L’appuntamento è previsto per domenica 1 settembre, alle ore 20:45. Lo, giunto alla sesta edizione, deve il suo titolo al fortunato album di Gianfranco Caliendo e Flora Contento, ed è organizzato dalla famosa emittente Radio Amore di Antonio Romano e l’etichetta discografica Officine della Musica. Sarà condotto da Gianmarco Cesario e Delia Paciello. Una rosa di fantastici artisti ridarà vita alle più belle melodie che hanno reso celebre Napoli in tutto il mondo. Come in ogni edizione, fondamentale sarà l’accompagnamento musicale della piccola orchestra Napoli Classic In Tour.