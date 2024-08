Terremoto a Cassino | scossa evidente! Paura tra la popolazione…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Alle ore 9.53 di questa mattina, undi magnitudo 2.7 è stato registrato a, generando preoccupazione tra i residenti. La, rilevata dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stata avvertita in maniera chiara dalla popolazione, spingendo molte persone a uscire dalle loro abitazioni e dai luoghi di lavoro. In particolare, il personale degli uffici pubblici, tra cui il tribunale, la procura e il comune, ha immediatamente evacuato gli edifici, riversandosi per strada. Nonostante ladiffusa, al momento non si segnalano danni a edifici o infrastrutture. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata per monitorare la situazione e garantire la sicurezza della popolazione.