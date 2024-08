Stellantis Urso minaccia | Rispondano subito sulla gigafactory o spostiamo le risorse del Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) “deve dare una risposta e anche a breve. Perché se per esempio in queste ore non ci risponde positivamente sul progetto dellaa Termoli, ledestinate qui delsaranno inevitabilmente destinate ad altri, perché non possiamo perdere ledelperchénon mantiene gli impegni. E la scadenza è prossima, nelle prossime ore.deve risponderci”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, al meeting di Rimini, parlando di. L'articolo: “ledel” proviene da Il Fatto Quotidiano.