Il prof di italiano al Livi | Obiettivo cittadinanza | la lingua è il veicolo Cinesi ancora problemi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Maurizio Tempestini insegnae latino allo scientifico, il liceo più multietnico della città. Nelle aule di via Marini, Chinatown, studiano ragazzi, pakistani, nordafricani, anche italiani naturalmente. Un caleidoscopio di origini e di culture che ha pochi eguali in Italia. Tempestini ha 62 anni, è docente deldal 2008 e prima ha insegnato per anni alle scuole serali per adulti e ai detenuti della Dogaia. Nel 2019 ha scritto il suo primo romanzo, "Perché la ruota giri", ambientato in un liceo immaginato, ma in qualche modo reale, con protagonisti i nuovi pratesi, italiani di diverse origini.