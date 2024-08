Felice Maurizio D’Ettore malore in vacanza | morto il Garante dei detenuti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il mondo politico e istituzionale italiano è in lutto per la morte di, il noto politico ex parlamentare del partito “Fratelli D’Italia”. L’uomo è scomparso improvvisamente all’età di 64 anni mentre si trovava con la incon la famiglia. La notizia della sua morte è stata comunicata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.() Leggi anche: Domenico Dolce, tragedia alla festa dello stilista: è morta Raffaella Leggi anche: Tragedia in, Emma cade dal balcone dell’hotel e muore a 19 anni, Italia in lutto, attualenazionale deied ex parlamentare di Fratelli d’Italia, è scomparso improvvisamente all’età di 64 anni. La sua morte così inaspettata lascia un grande vuoto nel panorama politico e istituzionale italiano.