F1 GP Olanda Sainz | Compreso cosa non andava siamo quarta forza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sale l’attesa per il ritorno in pista della Formula 1. A Zandvoort, le Ferrari dovranno sgomitare per raggiungere le tre scuderie che ad ora si lottano il campionato e a riconoscerlo è lo stesso Carlos: “Prima di tutto, penso che per me fosse importante prendere la decisione prima della pausa estiva. Sono stati sette mesi molto duri della mia carriera, in cui ho dovuto affrontare tutto quello che è successo a gennaio in combinazione con il dover dare il massimo come pilota Ferrari in un ambiente ad alta tensione. Tutto questo a Maranello, decidendo il mio futuro nello stesso momento in cui stai parlando con così tante altre squadre e analizzando tutto sul tavolo nello stesso momento in cui stai gareggiando“. “Ho preso quella decisione perché la Williams è la squadra con cui fin dall’inizio ho avuto ottime sensazioni e ottime conversazioni.