Ero felice di aver comprato casa poi ho scoperto cosa c' era sotto il pavimento | un incubo

(Di giovedì 22 agosto 2024) In periodi economicamente difficili come quelli che viviamo tante persone fanno sacrifici per ottenere i minimi diritti per la propria vita. Uno su tutti, l'acquisto di una. Oggi un vero e proprio miracolo per tante famiglie. E questa è la storia assurda di Hannah Banana, al settimo cielo per essersi trasferita con i figli nella nuovaappena comprata, dopo il divorzio. L'entusiasmo è sparito presto, dopo pochi mesi, quando si è accorta, soprattutto quando l'impianto di ventilazione era accesso, che il legno dei pavimenti era completamente inzuppato di urina di gatto. Il prezzo era ottimo e si trovava a poca distanza da quella dei suoi genitori. La sistemazione sembrava perfetta, troppo bello per essere vero. Dopo pochi giorni ha cominciato a sentire un odore intenso, strano, sgradevole. Hannah ha pensato fosse perché laaveva un centinaio d'anni.