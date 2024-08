Dua Lipa | 29 anni di energia carisma e glam

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 22 agosto 2024) Duanon ha compiuto neppure 30ed è una delle popstar più apprezzate in tutto il mondo. Non soltanto per la sua musica e per il forte, ma anche per i suoi look da red carpet. L’di Duaè contagiosa. Levitating, Dance the Night, Houdini, Break My Heart, Don’t Star Now: questi sono soltanto alcuni dei brani più noti del suo repertorio. Una carriera radiosa, quella della cantante britca, che continua a generare curiosità e apprezzamenti in tutto il mondo e che l’ha lanciata nell’Olimpo delle popstar. Dua. Crediti: Ansa – VelvetMagOggi ha all’attivo tre album in studio che hanno conquistato rapidamente le classifiche mondiali da Future Nostalgia a Radical Optimism. Premiata anche cone migliore artista esordiente ai Grammy Awards 2019, negliha racimolato diversi premi e nomination nell’industria musicale.