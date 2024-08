Calciomercato la Fiorentina frena per il passaggio di Gonzalez alla Juve Furlani chiude all’ipotesi Leao-Barcellona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 – “Grazie, Roma. Ci vediamo domenica”. Con queste poche e semplici parole corredate da un video, Paulo Dybala ufficializza la sua permanenzaRoma e un clamoroso dietrofront proprio quando pareva ad un passo dal trasferimento agli arabi dell’Al-Qadsiah. Nella giornata di ieri, infatti, la “Joya” sembrava aver ceduto alle ricche lusinghe della società saudita, la quale aveva messo sul piatto del fuoriclasse nativo di Laguna Larga una proposta triennale da 75 milioni complessivi e che aveva giàcciato i contatti con la Roma per arrivare ad un accordo tra club, che non sembrava affatto lontano. Oggi, l’improvviso cambio di rotta, favorito senza dubbio dal grande affetto mostrato nei confronti dell’argentino dai tifosi giallorossi, che in queste ore hanno inondato i social di messaggi per provare a convincere il loro beniamino a restare.