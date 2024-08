Bellinazzo | Negli ultimi anni è cresciuta più la Serie A che la Premier

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Marco, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal. L’esperto di economia, in diretta su Radio Kiss Kiss, ha parlato del ridimensionamento delle squadre diper rispettare i parametri del Fair Play finanziario. Di conseguenza tarda l’arrivo di Osimhen nel campionato di Oltremanica. Di seguito le parole del giornalista.sul Fair Play Finanziario Così ha iniziato il giornalista de “Il Sole 24 Ore2: “Le squadre dipiù attente al fair Play Finanziario? Siamo in una fase in cui la crescita dei ricavi inè stata inferiore all’attesa.più laA che la. Laspendeva troppo ed il rapporto tra ricavi e spese era sempre in percentuale non coerente ai canoni dell’UEFA.