Verso la stagione degli sport invernali | l’Italia del Biathlon in raduno in Val D’Aosta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) IlAzzurro aveva salutato la scorsacon il Mondiale prima, con tante medaglie tricolori, e la Coppa del Mondo poi, con i trionfi di Lisa Vittozzi. E ora, guarda alle prossime competizioni internazionali, che avranno il via in autunno. L’ultimodelavrà il via il 23 agosto in Val. Nella località di Forni Avoltri, ci saranno numerosi atleti per testare tecnica e forma. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato tutti gli effettivi delle squadre Elite e Milano – Cortina 26. Solo un piccolo gruppo si allenerà nello stesso periodo in Val Martello. Come riporta fisi.org. Nei prossimi anni, gli Azzurri punteranno alla speciale competizione a cinque cerchi di casa, Milano-Cortina 2026, con diversi giovani in crescita, che sognano il podio. Come prosegue fisi.