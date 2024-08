Verso Benevento-Cavese la situazione degli infortunati | come sta Meccariello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA cinque giorni dall’inizio del campionato, è unadi chiara emergenza quella con la quale deve fare i conti mister Auteri, alle prese con squalifiche, infortuni e calciatori non al meglio. Nella listaassenti era già certa la presenza di, che deve scontare un turno di squalifica cosìTalia, ma il difensore originario di Airola non sarebbe stato comunque disponibile dopo l’infortunio muscolare che lo ha interessato nel match di Coppa contro il Potenza. L’esitoesami ha fatto emergere nel centrale giallorosso la presenza di una “distrazione di primo grado del grande adduttore”, infortunio per il quale occorrerà circa un mese per essere smaltito.