(Di mercoledì 21 agosto 2024) Una madre single è morta in un incidente stradale provocato da unmobilista poi risultato positivo all’alcol test. La donna stava recando alaa scuola ma è stata falciata dall’condotta dall’uomo ubriaco. Secondo il dipartimento di polizia di Santa Rosa,Avila Munoz, 31, stava guidando nei pressi di Lombardi Court e Sebastopol Road quando un’ha passato il semaforo rosso e l’ha investita, ha riferito KRON4. Lerità hanno affermato che il conducente ubriaco, identificato come Nhan Van Nguyen, 68, ha urtato violentemente il veicolo della donna, spingendolo contro un’altra. Testimoni hanno detto che la donna alla guida era priva di sensi e intrappolata nel veicolo dopo l’incidente. È stata portata in ospedale, dove purtroppo è morta per le ferite riportate.