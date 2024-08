Un nuovo terreno di caccia svelato per Monster Hunter Wilds

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Oggi Capcom si è avventurata in un territorio sconosciuto alla Gamescom Opening Night Live 2024, rivelando unterritorio di, nemici e caratteristiche che debutteranno in. L’ultimo filmato dell’attesissimo RPG d’azione ha mostrato la Foresta Scarlatta e un mostro simile a un ragno conosciuto come Lala Barina, che pattuglia questo lussureggiante bosco. Capcom ha anche presentato il primo sguardo esteso al mostro di punta di una regione e ha esplorato nuovi ed entusiasmanti dettagli di gioco, tra cui la possibilità di scontrarsi frontalmente con nemici più grandi della realtà, dire in gruppo anche in single player e di godere di una libertà senza precedenti nel mondo senza soluzione di continuità delle Terre Proibite.