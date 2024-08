Scampitella 50enne sotto indagine per atti persecutori e lesioni | scatta il divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Misura cautelare emessa dal G.I.P. di Benevento su richiesta della Procura: l’uomo accusato di minacce e aggressioni nei confronti di tre familiari, ancora presunto innocente fino a sentenza definitiva In data 20.08.2024, all’esito di un’coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Trevico (AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare didialle pp.oo. e a tutti i luoghi abitualmente frequentati dalle stesse e e deldi dimora nel comune di, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura, nei confronti di unresidente nel comune di, gravemente indiziato in ordine al reato di, minaccia e porto abusivo di armi non soggette ad autorizzazione.