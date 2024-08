Per gli amanti di easy rider sbarca la manifestazione ’Motoduck’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) E’ tutto pronto a Campotto per il Motoduck, l’appuntamento più atteso per tutti gliferraresi, in programma da domani (giovedì 22) a domenica 25 agosto nel parco Due Ponti. Attenzione: il ponte sul fiume Idice sulla strada provinciale 38 Cardinala è stato demolito, gli organizzatori per raggiungere il Motoduck invitano a seguire queste indicazioni: per chi proviene da Ferrara seguire indicazioni Argenta, deviazione per Molinella, Sant’Antonino, Campotto. Per chi proviene da Bologna seguire indicazioni Budrio, Molinella, Sant’Antonino e Campotto; infine per chi viene da Ravenna seguire per Conselice. Per tutti i giorni dellafunzionerà un ristorante con cucina tipica locale, birra a fiumi; inoltre bike show, tatuaggi e piercing, mercato con bancarelle e campeggio libero con docce.