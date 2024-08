Napoli solo Neres non basta Blitz di Manna per Gilmour Lukaku e McTominay | se ne parla a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) NM– Adolfo Mollichelli, Massimiliano Esposito, Salvatore Caiazza, Raffaele Mignano, Francesco Montervino, ed Antonio Petrazzuolo sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Mollichelli: “Lobotka è stanco e va aiutato, Raspadori ha avuto un grande calo in azzurro” ADOLFO MOLLICHELLI, giornalista, è intervenuto “Il Verona nel primo tempo si è chiuso e ha lasciato giocare il, mentre nel secondo tempo ci ha provato e gli è andata bene con tanti errori dei centrocampisti e dei difensori.