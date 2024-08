Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 21 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di212024 Ariete Dal parco giochi, Leone, il Sole passa domani nel settore del lavoro e della salute, Vergine. Nello stesso tempo avrete nel segno una importante Luna, che vi chiama già oggi dai Pesci, al lavoro, a nuovi impegni e vecchie pendenze che non dovete assolutamente trascurare. Abbiate più considerazione dei vostri concorrenti e anche dei nemici professionali, forse anche loro tengono in tasca un progetto vincente. La vostra fortuna è Mercurio ma soprattutto Giove. Cura disintossicante. Toro Quasi non sentirete l'ultimo influsso del Sole in Leone, grazie alla morbida Luna nel settore degli incontri e ottime occasioni d'affari.