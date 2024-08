Irrompe armato in una scuola e apre il fuoco morti e feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Drammatico bilancio per un episodio di cronaca nera che ricorda da vicino le tragiche sparatorie che a volte avvengono nelle scuole degli Stati Uniti. Solo che questa volta le informazioni arrivano dall’Europa, esattamente da un istituto superiore di Sanski Most, nel Nord Ovest della Bosnia. Un dipendente ausiliario impiegato nella, secondo le prime ricostruzioni, ha fatto irruzione in una sala nella quale era in corso una riunione dei professori e ha aperto ilsui presenti. Nell’assalto, almeno tre insegnanti sarebbero rimasti uccisi mentre viene registrato anche un ferito grave. Non si conoscono ancora le motivazioni del folle gesto dell’attentatore, che secondo le informazioni provenienti dal luogo del misfatto sarebbe l’uomo gravemente ferito, forse per l’intervento delle Forze dell’Ordine.