Gli Obama lanciano Kamala Harris verso la Casa Bianca | Yes she can Torna la speranza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Può farcela, “Yes, she can!”. Declinando al femminile il motto che lo portò alla, Barackha lanciato la candidatura didavanti alla platea della Convention democratica di Chicago, a conclusione della seconda giornata di lavori. L’intervento dell’ex presidente era il più atteso nel programma della giornata, dopo quello del giorno prima di Joe Biden, al qualeha reso omaggio: “È stato un presidente eccezionale che ha difeso la democrazia”, ha detto. Ma, “ora il testimone è stato passato” e fino alle elezioni di novembre “sarà una corsa serrata in un Paese diviso”. Donald Trump “vede il potere solo come un mezzo per i suoi fini”, ha attaccato, prendendosi anche gioco del suo successore. Ha una “folle ossessione per le dimensioni delle folle”, ha detto, facendo poi un gesto con le mani a suggerire altro, accolto dalle risate del pubblico.