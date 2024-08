Ginnastica artistica Alice D’Amato | Fatico ancora a descrivere le emozioni di Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Sono state due medaglie importantissime per la squadra e soprattutto per me, ea distanza di settimane faccio fatica ae a parlare delle. Forse riesco di più a capire quello che ho combinato ma facciofatica“. Queste le parole della campionessa olimpica alla trave e vice olimpionica a squadre a2024,, ospite al Tg1. “Se abbiamo parlato con la Biles? Non abbiamo avuto molto tempo e modo, ci siamo congratulati a vicenda e lei ha espresso bellissime parole per il nostro lavoro, siamo state contentissime“, ha aggiunto la ginnasta genovese classe 2003.: “ledi” SportFace.