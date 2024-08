Cos’è la Medaglia Fields il più grande premio per la matematica andato solo a due italiani e solo a due donne

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La, o meglio la International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics, è il riconoscimento più importante che si possa assegnate a chi studia. Si assegnaa studiosi di età inferiore ai 40 anni in occasione del Congresso internazionale dei matematici della International Mathematical Union (IMU), che si tiene ogni quattro anni, in sedi diverse. Ilè intitolato al matematico canadese John Charlese consiste anche in una somma di denaro. La primaandò nel 1936 al finlandese Lars Ahlfors e allo statunitense Jesse Douglas. Poi, dal 1950 è stata assegnata ogni 4 anni a studiose (in veritàdue) e studiosi che si siano distinti il loro contributo in campo matematico. Lanon premia noni risultati raggiunti, ma è un incentivo anche per gli sviluppi futuri degli studi.