Cahill il coach di Sinner | Ci sono stati giorni in cui si vedeva che era fisicamente ed emotivamente provato

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Espn ha intervistato Darrendi Jannik, a proposito del caso di doping che ha coinvolti il numero uno al mondo.è stato comunque dichiarato innocente. L’assunzione della sostanza proibita è avvenuta in modo inconsapevole.rivela alcuni retroscena su comeandati i fatti da marzo fino a ieri.: «Dopo il primo match a Cincinnati ha assistito via zoom ad un udienza durata sei ore e mezza» «La verità è venuta a galla, Jannik non ha avuto colpe o negligenze, e spero che possa superare questa situazione, giocare e migliorare, mettendosi alle spalle questa sfortunata vicenda. Jannik ha ricevuto la notifica di essere risultato positivo al test di Indian Wells solamente dopo Miami, e subito dopo ci siamo messi a lavoro per risolvere il problema».