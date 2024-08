Tra boschi e ruscelli l’escursione naturale fino alle cascate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Una piacevole escursione in programma questa mattina, alla scoperta dellepiù selvagge di Sarnano, ai piedi dei monti Sibillini. Piccoli gioielli nascosti valorizzati da qualche anno dal Comune di Sarnano. La passeggiata si svolge per brevi tratti su strade sterrate e poi su sentieri immersi tra, con affacci panoramici sui Sibillini e su Sarnano. Si potranno ammirare lede lu Vagnatò, lelle, le Pozze dell’Acquasanta e la cascata del Pellegrino. Al termine, si potrà gustare la focaccia o un tagliere presso uno street food a Sarnano (non compreso nel prezzo). Per informazioni contattare il numero 0733280035.