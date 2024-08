Taylor Swift appoggia Donald Trump? È solo l’ennesimo fake

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 20 agosto 2024) Il candidato Repubblicano alle presidenziali americane,, sta facendo una campagna elettorale molto aggressiva, sfruttando l’intelligenza artificiale e i deepper denigrare l’avversaria Harris. O fingere di avere l’appoggio del personaggio più potente degli ultimi anni:. La cantante, infatti, è apparsa, vestita da zio Sam, in un’immagine manipolata su Truth Social. E, rivolgendosi al pubblico, puntando il dito, avrebbe fatto un endorsement perche a risposto: “Lo accetto“. Questo non risponde a verità. “Non l’hato l’ultima volta e non lo farà adesso. Chiaramente ha perso la testa“, ha detto una fonte vicina a, interpellata dal Daily Mail, riferendosi al tycoon.