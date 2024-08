Serie A – Inter sempre in fuga la Juventus si avvicina Napoli e Milan inseguono Bianconeri campioni a 450 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) - Roma, 20 agosto 2024 – La prima giornata diA è andata in archivio e, in ottica scudetto, si sono registrate sia conferme che sorprese. Nonostante il pareggio contro il Genoa, l'rimane la grande favorita per il titolo. Id'Italia, secondo gli esperti, vedono la conferma del tricolore a 1,80: i nerazzurri centrerebbero un'impresa che, nel nostro campionato, non arriva da ben 5 stagioni. Alle spalle dell'si fa largo la, devastante all'esordio contro il Como. Ivogliono porre fine a un digiuno che dura dal 2020 e Thiago Motta vuol dimostrare di valere i suoi predecessori. Vlahovic e compagni hanno accorciato leggermente il gap dagli eterni rivali e oggi il loro trionfo si gioca a 4,50. Il podio delle favorite è completato dalreduce da un esordio da incubo a Verona.