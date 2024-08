Life Is Strange | Double Exposure nuove anticipazioni sul ritorno di Max Caulfield

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024) Grazie al sito Multiplayer.it è possibile scoprire in anteprima qualche dettaglio sul videogiocoIsIssarà in vendita dal 29 ottobre e, nell'attesa, Multiplayer.it ha rivelatosul nuovo capitolo del gioco dedicato alla storia di Max. Nel gioco - che sarà disponibile per PC, XBox e Ps5 - la giovane non è riuscita a trovare un luogo che considera casa, venendo però coinvolta dall'Università Caledon del Vermont come mentore degli studenti e ritrovandosi, inaspettatamente, alle prese con un omicidio da risolvere. I nuovi dettagli in anteprima Alla Gamescom di Colonia i colleghi di Multiplayer hanno potuto provare per circa 30 minutiIs