GualtieRinnova incontra i cittadini | Impegno anche dopo le elezioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Troppo spesso capita che i consiglieri di opposizione in consiglio comunale manifestino un atteggiamento di "forte" nel controllo dell’attività della giunta comunale, annunciando un fortepropositivo e di verifica per il bene del paese e della sua comunità. Ma in molti casi, pochissimi mesile, di questoresta ben poco, con sporadici interventi per interrogazioni e mozioni varie. A Gualtieri, invece, sembra puntare a un’attività intensa il gruppo, guidato dal capogruppo Cristina Reda (foto). Il gruppo consiliare, insieme ai collaboratori e agli attivisti della lista, hanno organizzato un momento pubblico in programma dalle 19 alle 21 del 29 agosto, alla sala civica di palazzo Bentivoglio, in centro a Guastalla. "Saremo disponibili per iche vorranno dialogare con noi.