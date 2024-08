Fabula 2024 il Festival che #salvalanima lo inaugura l’anima eversiva di Riccardo Scamarcio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRiccio nero e occhio tempestoso. L’idolo delle adolescenti che ha girato più di 60 film da quando è diventato una leggenda del cinema adolescenziale nei panni di Step in “Tre metri sopra il cielo” è pronto ad incontrare i creativi di, 14esima edizione dell’iniziativa culturale, spazio libero per la creatività, nato nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe, in programma dal 28 agosto al 2 settembre, tra l’Arena Troisi, l’Aula Consiliare e l’area spettacolo di Bellizzi. Anima, ribelle, fin dai suoi esordi, anima nera in “La verità sta in cielo”, lui, che in tutte le pellicole, dice, «ci metto» è l’ospite perfetto per un’edizione che punta a salvaredi una generazione che vuole cambiare il mondo ma con la mano tesa a chi, con la gavetta, il sacrificio e lo studio, ha costruito la propria carriera e il proprio successo.