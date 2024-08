Donna morta a Siena | scientifica a lavoro nell’appartamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Sta andando avanti a, in strada del Villino, il sopralluogo all'abitazione dove lo scorso 10 agosto èYuleisi Manyoma Casanova, la ragazza colombiana di 33 anni che da tempo viveva nella città toscana. A condurlo sono la squadra mobile insieme alla poliziadi, Roma e Firenze. Presente anche il pm titolare del fascicolo d'inchiesta Niccoloò Ludovici. Laera stata raggiunta in mezzo agli occhi dal colpo di un fucile che si trovava nelle mani di Fernando Porras Baloy, il compagno 26enne. Per l'uomo qualche giorno fa il gip Andrea Grandinetti aveva deciso la convalida dell'arresto e del carcere. Per il giovane colombiano la misura cautelare era stata applicata per la detenzione illegale di arma da fuoco, nello specifico il fucile calibro 16 a pallini poi sequestrato.