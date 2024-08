Dalla Cina all’Australia | come si muoveranno le banche centrali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 agosto 2024) Arrivano nuovi spunti dalle, che mantengono una politica complessivamente accomodante, grazie al graduale rientro dell’inflazione, a arte qualche eccezione,nel caso dell’Australia, dove combattere la forte crescita dei prezzi è stato più difficile. La Reserve Bank od Australia, dunque, si vede costretta a muoversi in controtendenza e mantenere una politica restrittiva ancora a lungo, mentre ci si attende che la Fed sciolga ogni riserva e proceda con il suo primo taglio dei tassi a settembre.conferma politica ultra-espansiva La People Bank of China (PBOC), riunitasi oggi, ha confermato i tassi di interesse dopo il taglio a sorpresa operato a luglio: il prime rate sui prestiti a un anno è stato mantenuto al 3,35%, il prime rate sui prestiti a cinque anni, usatobenchmark per i mutui, è stato confermato al 3,85%.