Crt il consiglio di indirizzo approva le regole del Mef

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Ildidella Fondazione Crt hato le nuovein materia di governance, statuto e regolamenti, indicate dal ministero dell'Economia e della Finanza. Il via libera da parte del parlamentino dell'ente, presieduto da Anna Maria Poggi, è avvenuto alla presenza del notaio entro i tempi indicati dal Mef che il 23 luglio aveva concesso un mese per recepire le rigide prescrizioni ed evitare il commissariamento. Ildi amministrazione aveva già dato il suo assenso il 13 agosto. La palla passa ora al dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti che dovrà pronunciarsi sulla validità delle misure adottate dalla Crt Tra le novità più rigorosi criteri di competenza e professionalità per entrare in fondazione e una disciplina stringente sul conflitto di interesse. "La Fondazione ha dimostrato di avere una struttura solida.