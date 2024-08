Bologna rissa tra detenuti Restano feriti tre agenti intervenuti per dividerli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) È una delle estati più calde, all’interno delle carceri italiane. Non solo metaforicamente: nella carcere della Dozza, a, l’afa non dà tregua, e i ventilatori per cui solo di recente sono state allestite le prese sono acquistabili al sopravvitto esclusivamente da chi se li può permettere. Caldo, sovraffollamento estremo (oltre 840a fronte di meno di 500 posti massimi previsti), disagi ignorati o mal gestiti: una polveriera. Esplosa, ieri, in una violenta lite traculminata nel ferimento di tredi polizia penitenziariaper sedarla. Sono finiti all’ospedale. Uno centrato da un pugno al viso, uno da bastonate alle gambe e il terzo, il più grave (ma fortunatamente non gravissimo), ferito alla schiena con una stampella di ferro. Sono serviti diversi minuti per placare la violenza. La rivolta si è evitata per un pelo.