Besozzo trovato a terra in condizioni gravissime | ciclista 71enne trasportato d’urgenza in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)(Varese) – Undi 71 anni è statoinquesto pomeriggio a, all’altezza di via Ettore Sacchetti. Da accertare la dinamica dell’accaduto: è statoin arresto cardiocircolatorio. L’allarme è scattato intorno alle 15, dopo la segnalazione di un passante. L’uomo è stato soccorso in codice rosso ein ambulanza con manovre di rianimazione in corso. Sul posto, riferisce Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), elisoccorso, auto infermieristica e carabinieri.