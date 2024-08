20 agosto 2024 che ore sono sulla Luna? Lo sapremo nel 2026

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Firenze, 20- Laquesto mese ha dato spettacolo. Dopo la SuperBlu di ieri, uno degli appuntamenti da non mancare è quello di stasera, quando Saturno e laappariranno molti vicini nel cielo e poi, progressivamente, lasi avvicinerà al pianeta fino a occultarlo. Saturno, dopo mesi di assenza, si riaffaccia con l’arrivo del buio sorgendo da Sud-Est e culminando a Sud nella seconda parte della notte, nella costellazione dell’Acquario. Alle 5:34 del mattino del 21(orario riferito alla zona di Roma) il pianeta degli anelli sparirà dietro il discore. Vederlo riapparire non sarà però possibile perché questo avverrà circa un’ora più tardi, quasi in coincidenza con il sorgere del Sole e quando il cielo sarà comunque troppo chiaro. Ma c’è un’altra novità molto attesa: nelche ore