Terribile incidente stradale l’autobus esce di strada è una strage | ci sono morti e feriti

(Di lunedì 19 agosto 2024) Almeno sette personestate confermate morte in unavvenuto nelle prime ore del mattino nel distretto di Lwengo. Un autobus diretto a Kabale si è scontrato con un camion sullaMbarara-Masaka, lasciando diverse persone ferite. I deceduti, che devono ancora essere identificati, stavano viaggiando da Kabale a Kampala al momento dell’, avvenuto intorno alle 4 del mattino a Kilumba nella contea rurale di Kyazanga. Un autobus in corsa della Gateway Bus Company, targa UBQ 621Z, si è scontrato con un camion Fuso, targa UBM 673K, che trasportava farina di mais. Sei personemorte all’istante e un’altra è rimasta ferita poco dopo essere stata trasportata d’urgenza in una clinica privata.