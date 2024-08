San Benedetto piange la morte di Nazzareno Torquati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sandel Tronto (Ascoli Piceno), 19 agosto 2024 – E’ morto. Una grave perdita per la città di San. Aveva 71 anni e ultimamente era stato costretto a sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici. Era ricoverato all’ospedale di Ancona dove la situazione è precipitata nelle ultime ore e nulla hanno potuto fare i medici per strapparlo al terribile destino.è stato un importante uomo politico e del mondo economico della città, in particolare nel settore della lavorazione di prodotti ittici. Costretto a stare su una sedia a rotelle dal 1994, quando rimase coinvolto in un infortunio sul lavoro proprio all’interno della sua azienda nella zona portuale, non ha mai smesso di lavorare e di creare.