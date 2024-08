Miss Sud fa tappa ad Aquara

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una nuovaper il beauty contest nazionaleSud, l’evento nato nel 2009 grazie all’intuizione di Gino Stabile, che volle all’epoca, con un pizzico di ironia, porsi in contrapposizione aPadania (l’ultima edizione fu nel 2012). Dopo Vibonati e Perdifumo, il tour prosegue martedì 20 agosto alle 21.30 in Piazza San Lucido ad, paese dell’olio e del vino, di origine romana, sorto su una collina, circondato dai Monti Alburni e attraversato dal fiume Calore. Dopo, la rosa delle finaliste accederà alla finale a settembre a Roccadaspide. Una comione composta dai più celebri volti del panorama nazionale decreterà l’assegnazione di sei fasce:Sud, Ragazza in Jeans,Sud Moda,Sud Cinema e Tv,Sud Talent eUnder 50.