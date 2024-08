Maddalena Compagnone | la donna che amava la terra la vita… e le rose

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Cultura, Turismo, Lavoro”: un progetto della Fondazione Anna Maria Catalano, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR Transizione digitale Organismi Culturali e creativi”. Fiumicino, 19 agosto 2024 – Una volta Isola Sacra non c’era è un po’ inusuale come inizio di una storia, ma è proprio lì che tutto è iniziato: dove ora ci sono case palazzi, scuole e tutti gli edifici che caratterizzano una città, prima c’era tutta palude. Infatti, a Isola Sacra, località di Fiumicino, non si poteva abitare. Finché non arrivarono i bonificatori per combattere la malaria e rendere coltivabile lache però andava lavorata e c’è chi questo duro lavoro l’ha fatto per anni, insieme alla propria famiglia. Un lavoro faticoso all’epoca fatto prettamente da uomini, eppure c’era qualche eccezione.