Lecce-Atalanta programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match inalle 18:30 di lunedì 19 agosto. Al ‘Via del Mare’ le due squadre ripartono dallo stesso allenatore che ha chiuso la scorsa stagione. Luca Gotti cerca risposte incoraggianti dai propri giocatori e dai nuovi acquisti come Marchwinski e Gaspar (già in gol in Coppa Italia oltre che in amichevole). Di fronte l’di Gian Piero Gasperini, reduce dalla sconfitta in finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, che si è imposto 2-0 con due reti nel primo tempo. La Dea ha fatto un figurone per un’ora di gioco, poi è venuta fuori la classe di Bellingham e compagni. Ora Gasperini cerca i primi tre punti stagionali in campionato per iniziare al meglio la caccia ad un posto in Champions League. La partita sarà trasmessa sia susia su Sky.