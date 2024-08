La sconfitta del Napoli sconquassa l' armonia di pareggi in Serie A

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2024) Questa è la prima puntata di "La nota stonata", la rubrica di Enrico Veronese sul fine settimana dellaA, che racconta ciò che rompe e turba la narrazione del bello del nostro campionato che è sempre più distante da essere il più bello del mondo Prima giornata di campionato, e le squadre si mettono in ghingheri. Maglie nuove, stelle d’importazione, giovani attesi al debutto, scoperte estive, facili vendemmiate previste: e invece no, le big soffrono tutte, ma in modi differenti tengono botta o quasi. Non è l’equilibrio promosso dalla narrazione corrente, si tratta invece di livellamento verso il basso per unaA declassata, che perde continuamente i suoi pochi campioni senza acquisirne di eguali, scommette (ops) attorno a prospetti della cadetteria olandese, diventa mero trampolino verso la Premier League o serbatoio del massimo torneo arabo: la rimanenza, palude.