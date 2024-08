La Notte dei Serpenti 2024 seconda edizione | quando in tv e ospiti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Ladei” è pronta ad arrivare in tv. Ladel concertone, ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, si è svolta lo scorso 20 luglioa Pescara. L’evento è stato ripreso e andrà in tv. Vediamo insiemesarà trasmesso e chi sono gliche si sono esibiti anche in dialetto abruzzese. Ladei: i canti della tradizione popolare abruzzese arrivano in tv Un grande evento per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Questo è Ladeiche andrà in onda in prima serata, alle ore 21.00, il prossimo 23 agosto su Rai2. A condurre laci sarà Andrea Delogu ma il concertone sarà trasmesso in contemporanea anche su Rai Radio1, con il commento di Marcella Sullo e Duccio Pasqua.