La follia di Romano Prodi | ecco come vuole uccidere il mercato immobiliare

(Di lunedì 19 agosto 2024)dispensa idee per aiutare gli italiani alle prese con i problemi del, e la memoria vola alle nove parole che Ronald Reagan riteneva «le più terrificanti», quelle che un normale cittadino deve temere sopra ogni altra cosa: «Io sono del governo e sono qui per aiutare». Non è questione d'intenzioni. Stavolta l'intento dell'ex premier è lodevole ed è chiaro che, da vecchio democristiano, sogna un nuovo piano di edilizia pubblica, tipo quello voluto nel dopoguerra da Amintore Fanfani. Nel suo articolo apparso sul Messaggero di ieri ne scrive pure una giusta: «Mancano le necessarie garanzie nei confronti del corretto pagamento del canone e dei tempi e dei costi da affrontare nel caso che l'inquilino si rifiuti di lasciare libero l'alloggio alla scadenza del contratto. Il che scoraggia l'offerta delle case in affitto e i necessari investimenti».