Knives Out 3 | gli ultimi aggiornamenti sul film segnalano la fine delle riprese

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 19 agosto 2024)Out: Wake Up Dead Man, il terzo capitolo della saga mistery targata Netflix ha finalmente terminato leprincipali dopo mesi, ad annunciarlo è il regista e sceneggiatore Rian Johnson sul suo profilo X, adesso non ci resta che attendere l’uscita sulla piattaforma streaming nel 2025 e sperare in una distribuzione nelle sale per poterlo vedere sul grande schermo. Ilera stato annunciato da tempo, dopo l’enorme successo del primo capitolo Netflix ha, infatti, immediatamente acquistato i diritti per un’intera trilogia.