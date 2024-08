Fate qualcosa di sinistra anche con Forza Italia se serve

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ma prendetela al volo, cari Democratici, la disponibilità di, cogliete l’attimo, ché poi l’autobus non passa più e allora farete quelle autocritiche che laintona da cinquant’anni: ah, se avessimo capito, ah, se avessimo avuto coraggio! Lo ius scholae non è il massimo? Ma è meglio di adesso, no? Qui ci vorrebbero i vecchi miglioristi, se lo ricorda Peppe Provenzano quando era ragazzo cosa diceva Emanuele Macaluso? «Un pezzetto alla volta, pure piccolo». Così si fa politica, «un pezzetto alla volta», le rivoluzioni le facciano Bonelli & Fratoianni e i giornalisti che cinguettano su X, voii riformisti, una volta tanto. «Vediamo, aspettiamo».