Estate di controlli a Milano | emessi 50 Daspo Willy e 75 ammonimenti per violenza di genere

(Di lunedì 19 agosto 2024)– Cinquanta “in due mesi e mezzo nei confronti di persone che si sono rese responsabili di rapine, soprattutto nelle zone della movida, commesse spesso con l’utilizzo dello spray urticante. Sono i numeri forniti dalla Questura di, che ha fatto il punto sull’attività di “prevenzione e controllo” messa in atto nei mesi estivi dagli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a partire dal primo giugno, a seguito dell’elaborata e minuziosa attività della Divisione Anticrimine. Chi riceve un “” non può più accedere, per un periodo che va da uno a tre anni, a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento e nelle immediate vicinanze degli stessi in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i reati.