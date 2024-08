Difesa e alleanze internazionali i vincoli normativi che penalizzano l’Italia L’analisi di Nones

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una seconda “perla” della nostra normativa tocca i programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo, la produzione, il supporto logistico e l’addestramento del personale operativo e tecnico nel campo degli equipaggiamenti per le Forze armate. Le ragioni di questi programmi sono soprattutto tre: Sostenere insieme gli elevatissimi costi legati allo sviluppo dei nuovi moderni sistemi d’arma e poter contare sulle necessarie capacità tecnologiche e industriali, producendone una quantità in grado di alimentare le successive attività di supporto logistico e adeguamento tecnologico; raggiungere una maggiore comunalità dei mezzi in servizio fra i Paesi amici ed alleati in modo da potersi addestrare e operare insieme.